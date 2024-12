Dopo tre vittorie di fila, l'inizio di campionato del Ladispoli è da considerarsi positivo. Vittoria sonante sull'Ostia Antica per 7-0, per la felicità del gruppo guidato da Alessandra Cucchi.

La formazione rossoblu è a punteggio pieno, ma domenica prossima avrà di fronte un avversario difficile, il Grifone. Primo vero test per la formazione tirrenica, che sfida una delle favorite per la vittoria del campionato .

«Siamo ancora all'inizio, troppo presto per dire dove arriveremo - commenta l'allenatrice - Diciamo che siamo partite bene, convincendo anche dal punto di vista del gioco. C'è da lavorare, il gruppo c'è e i margini di crescita sono alti. Per ora non posso che essere contenta, soprattutto del lavoro della società che non ci fa mancare nulla. La prossima sfida, contro il Grifone, è il primo di un ciclo di gare che ci metteranno alla prova e ci permetteranno di capire se abbiamo i requisiti per lottare alla vittoria del campionato. Alle ragazze chiedo massimo impegno e tanto sacrificio».

Per la gara di domenica dovrebbero essere tutte a disposizione del tecnico rossoblu.

©RIPRODUZIONE RISERVATA