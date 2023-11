Fare risultato all'Angelo Sale per riscattare Aranova, scacciare il fantasma di Teti e soprattutto riprendere a fare punti per la salvezza. Quella salvezza diretta al momento lontana 9 punti, troppo pure per sperare nei playout. Ecco perché il Ladispoli oggi è chiamato a fare il massimo con Cimini Viterbo contro un’avversaria sulla carta più forte e attrezzata in questo campionato, reduce pure dal successo importante contro il Rieti. Mister Lillo Puccica dovrà come sempre sciogliere il rebus formazione ma le alternative non mancano per provare a sbarrare la strada ai viterbesi. Assente certo Leonardi che non ha recuperato dal guaio muscolare. Ruggiero sempre in dubbio per i dolori alla spalla.

«Nonostante il risultato negativo con l’Aranova - interviene l’attaccante Manuel Pagliuca - ci siamo allenati bene per riscattarci e per fare bene con Viterbo. Affronteremo i nostri avversari a viso aperto con il nostro gioco. Parliamo di una delle squadre candidate alla vittoria del campionato. Il mister sta preparando al migliore dei modi la partita. Senza dubbio stiamo peccando un po’ nell’inesperienza con una rosa così giovane. Sono convinto che il Ladispoli si salverà e ne siamo certi perché siamo un gruppo compatto ed umile e a poco a poco stiamo scoprendo le nostre potenzialità».

Ultimamente Pagliuca è stato poco impiegato, o meglio negli ultimi due derby è partito dalla panchina. Oggi potrebbe tornare dal primo minuto. È un periodo tosto per i tirrenici che domenica andranno poi a far visita alla capolista Pomezia Calcio e in mezzo c’è pure il ritorno di Coppa Italia a Roma con il Campus Eur, l'altra capolista del girone A di Eccellenza.

