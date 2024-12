«Possiamo giocarcela». A suonare la carica è Augusto Buonanno, capitano del Ladispoli. E lo stesso aveva fatto ad inizio settimana il centrocampista Matteo Iurato, che domani però sarà squalificato per somma di ammonizioni. Insomma, i rossoblu ci credono nonostante all’Angelo Sale si presenterà la capolista del girone A di Eccellenza che punta alla serie D, anche perché non perde da ben 12 turni (l’ultima sconfitta con la W3 Maccarese). I precedenti stagionali però sono tutti a favore dei romani trascinati dall’attaccante Giordani praticamente in gol ogni domenica. Le due squadre si sono affrontate quattro volte in questa stagione tra amichevole, campionato e Coppa Italia e il Montespaccato ha sempre vinto. Le notizie liete per mister Puccica sono il rientro di Colace, assente per squalifica domenica scorsa con Audace e il possibile ritorno (almeno per la panchina) di Aracri in infermeria per molto tempo causa pubalgia. «È un momento della stagione molto importante - spiega Augusto Buonanno - e voglio esserci a tutti i costi nonostante sia un po’ affaticato. Sarà una partita come tutte le altre, ovvio avremo di fronte un avversario tosto che conosciamo bene ma ho una sensazione positiva. Magari porteremo a casa un bel risultato, ovviamente tutti dobbiamo dare quel qualcosa in più. In queste gare è più facile avere motivazioni visto che loro ora sono primi in graduatoria. Ce la giocheremo». Per il match del Sale designato il signor Ledjan Skura di Jesi e ad assisterlo saranno Stefano Scarangella di Cassino e Giannandrea Aguzzi di Rieti. Fischio d’inizio come sempre domani alle ore 11. Partite difficile per le concorrenti della salvezza: la Citizen Academy sarà ospite della W3 Maccarese, la Pescatori Ostia dovrà vedersela con il Rieti, il Villalba andrà ad Aranova mentre Audace impegnato con il Campus Eur fuori casa.

