La Sorianese all’Angelo Sale: inizia ufficialmente la stagione dell’Academy Ladispoli. Andrà in scena il turno preliminare di Coppa Italia e non è prevista la gara di ritorno. In caso di pareggio si andrà ai calci di rigore. Settimana importante questa per i rossoblu in vista poi dell’esordio in campionato di domenica prossima con Aurelia Antica Aurelia fuori casa. Oggi l’occasione per mister Andrea Di Renzo di testare il gruppo in una partita che conta. Chi passerà il turno raggiungerà il tabellone completo della Coppa. Il Ladispoli arriva a questo appuntamento dopo un precampionato tutto sommato positivo anche se non è piaciuta al tecnico l’ultimo match in trasferta con il Tolfa, perso 3-2. Di Renzo ha cercato di lavorare sulla testa dei giocatori, a dire il vero tutti giovani, affinché non commettano gli stessi errori. Tanti dubbi di formazione oggi anche perché nelle tante amichevoli disputare sono state provate varie formazioni, mai sempre la stessa. Quindi è davvero un rebus ipotizzare lo schieramento iniziale del primo Ladispoli 2024-2025. Non ci sono squalificati. In infermeria invece Tofa mentre Capanna non è ancora al meglio ma stringerà i denti e sarà comunque a disposizione. Difesa a tre oppure a quattro? Ecco un altro enigma. In porta ci sarà Mercadante, poi Barbarossa e Pellegrini molto probabilmente a comporre il muro centrale, a destra Ergemlidze o Minelli con ballottaggio Buonanno-Salustri sulla corsia opposta. In mezzo al campo Merciari, Polucci e uno tra Urbani e Vecchiotti con Dato dietro Selvadagi e Pelizzi, quest’ultimo autore di un gran pre-campionato e non solo per le cinque marcature messe a segno. Cardellini dovrebbe iniziare dalla panchina. Sorianese che potrà contare sull’apporto di Leonardi, ex di questa gara impiegato lo scorso anno quasi sempre da titolare in maglia rossoblù. I tirrenici puntano a passare il turno. «Sarà la prima partita della stagione con una squadra completamente nuova – dichiara Augusto Buonanno -, abbiamo tanto entusiasmo proveremo a dare il massimo per passare il turno ma se non fosse così subito testa al campionato». Aurelia Antica a Roma, poi Tivoli, Certosa fuori e casa e il Viterbo di mister Lillo Puccica, il grande ex. Se a questo inizio infernale si aggiungono le due successive giornate con Valmontone e Pomezia, due accreditate per la vittoria finale, l’avvio di campionato dell’Academy Ladispoli è già in salita.

