Ladispoli a caccia della prima vittoria stagionale contro l’Ottavia. Uno scontro diretto per la salvezza che l’Academy non può permettersi di perdere per non restare fanalino di coda del girone A di Eccellenza. Mister Bosco però dovrà rinunciare a quattro giocatori. A parte l’ormai ex capitano Buonanno che si è accasato al Santa Marinella, non sono stati convocati Ergemlidze e Pelizzi che faranno compagnia a Selvadagi in tribuna perché infortunati. In più c’è Polucci squalificato per il rosso rimediato domenica scorsa nel derby perso con il Maccarese. Pietro Bosco dovrà variare il suo schieramento. In porta ci sarà Mercadante, poi in difesa molto probabilmente Barbarossa e Guida con Tancredi e Urbani a chiudere il mosaico difensivo. A centrocampo con capitan Capanna e Merciari potrebbe avere una chance il giovane Fumasoni. Poi Giusto e Di Biagio dietro alla punta avanzata Cifarelli.

«Dobbiamo provare a fare punti - sono le parole dell’attaccante arrivato dal Viterbo - è un match troppo importante. Servirà la massima concentrazione sin dal primo minuto. Personalmente vorrei sbloccarmi siglando la prima rete con questa maglia ma è fondamentale il risultato a prescindere da chi segnerà. Le prestazioni ci sono, finora siamo stati sfortunati. Ne usciremo».

Fischio d’inizio previsto domani mattina alle ore 11.15. È stato designato Valerio Tomassini di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Emilio Gookooluk di Civitavecchia e Marco Nardella di Roma 1. Dopo l’Ottavia per l’Academy Ladispoli tre giornate difficilissime contro Rieti, Boreale e il Colleferro.

