Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Per il Ladispoli oggi un banco di prova importante contro il Città di Fiano, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Lazio. All’andata, allo stadio Angelo Sale, finì 1-1 perciò i tirrenici dovranno vincere per passare il turno o quantomeno pareggiare portando la gara ai calci di rigore.

È una competizione alla quale tiene molto l’Academy perché comunque lascerebbe una finestra aperta nel caso le cose in campionato non andassero per il verso giusto. È chiaro però che i rossoblu non possono fallire questo appuntamento contro un avversario che ha dimostrato di essere in palla nel proprio girone B di Promoazione tranne nell’ultima giornata dove è arrivata la sconfitta, forse un po’ inaspettata, sul campo del Real Tirreno. Ma i 9 punti in classifica dicono che i ladispolani dovranno fare molta attenzione.

Mister Andrea Mastrecchia sicuramente applicherà il turnover dando spazio a chi ha giocato meno domenica scorsa nella partita pareggiata a Bassano Romano contro l’Atletico Monterano, senza però stravolgere troppo l’assetto tattico. Difficilissimo pronosticare gli undici titolari visto che nelle prime sette partite ufficiali l’allenatore, finora, ha sempre cambiato formazione. Fischio d’inizio alle ore 15.30. L’Academy poi domenica riceverà all’Angelo Sale il Santa Marinella per un derby del litorale che sembra già un crocevia a metà ottobre.

