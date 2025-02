C’era solo un risultato per il Ladispoli e il suo dovere l’ha anche fatto per portare a casa i 3 punti. solo che alla fine è stato il Pomezia a vincere con un gol in zona Cesarini da parte di Bernabeo. Una rete pesante che significa per i tirrenici sesto ko consecutivo e penultimo posto in classifica. E domenica altra trasferta insidiosa per gli uomini di Bosco sul campo della Romuela. L’allenatore parte con Mercandante tra i pali, in difesa da destra a sinistra ci sono D’Amore, Barbarossa, Tancredi e Polucci, quest’ultimo schierato ancore terzino. In mezzo al campo tandem Capanna-Merciari, con Di Biagio e Ferreri dietro Cifarelli e Giusto. Selvadagi non riesce a recuperare nemmeno per la panchina: saranno necessari ulteriori accertamenti al ginocchio. Bel match sin dalle prime battute. Il Ladispoli è in palla e mette in difficoltà i padroni di casa. Giusto dopo un quarto d’ora fallisce una ghiotta chance e poi l’arbitro gli annulla il gol del vantaggio. Il Pomezia prova a reagire ma il risultato non cambia nei primi 45 minuti. Nella ripresa il copione non cambia, l’Academy attacca anche con le forze fresche (Pelizzi e Dato entrano al posto di Ferreri e Giusto) e si divora un’occasione dietro l’altra. Il Pomezia resta in corsa e all’ultimo atto di una sfida avvincente beffa i tirrenici prendendosi 3 punti pesanti. «Il calcio è questo – mastica amaro il ds, Andrea Calce – se i gol non li fai poi in conto devi metterci che puoi subirli. Torniamo a Ladispoli con un grande rammarico, quello di non aver portato a casa la vittoria».

POMEZIA: Santi, Zambruno (11’ st Ilari), Contini, Santarelli, Busti, Sevieri, Mezzina (28’ st Bernabeo), Lo Pinto, Mocanu (46’ st Pizzuto), Laurato, Tortolano. A disp. D’Adamo, Penna, Buono, Cosentini, Ferri, Cappa. All. Solimina

A.LADISPOLI: Mercadante, D’Amore, Polucci, Capanna, Barbarossa, Tancredi, Di Biagio, Merciari (45’ st Fanali), Cifarelli, Giusto (28’ st Pelizzi), Ferreri (33’ st Dato). A disp. Magri, Cupperi, Ardel, Bruno, Fumasoni, Ranieri. All. Bosco

ARBITRO: Augello di Agrigento

MARCATORI: 45’ st Bernabeo

NOTE: Porte chiuse. Ammoniti: Zambruno, Mocanu, Tortolano, Santi, Bernabeo (P); D’Amore, Capanna, Polucci (L).

