Il bicchiere forse è mezzo vuoto dopo il pari interno con il Real Tolfa ma pesa come un macigno il gol annullato dall’arbitro per un offside molto dubbio. Il Kaysra non va oltre 1-1 contro i collinari davanti al proprio pubblico. Le aspettative della vigilia erano ben altre anche perché l’occasione di restare a -4 dalla vetta era alla portata dei cerveterani che ora proveranno a riscattarsi sabato con l’Atletico Monte Romano, trasferta insidiosa anche per l’orario dato che si gioca alle 14.30. Mister Graniero contro i tolfetani ha schierato Baffioni tra i pali, poi difesa a 4 con Bonafede e Cianci sulle corsie esterne, al centro Levano e Maronato. Sulla linea di centrocampo Spina, Tenaglia e Santori con tridente offensivo composto da Verna, spostato al centro per l’assenza pesante di Musa, e con Morlando e Tamasi rispettamente a sinistra e destra. Il Real Tolfa parte col piglio giusto e prova in un paio di circostanze a creare grattacapi alla porta difesa da Baffioni che però non rischia mai. Prima incursione dei padroni di casa, Tamasi si fionda su una palla vagante, se la sposta sul mancino ma il tiro non è preciso. Kaysra scatenato sulla destra, la sfera dopo un batti e ribatti arriva a Morlando che calcia con decisione ma non inquadra il bersaglio di pochissimo. Regna comunque equilibrio ma al 38’ ecco la fiammata con Cianci sugli sviluppi di un calcio di punizione: la palla arriva a Verna che crossa e il terzino sinistro fa centro di testa. Sembra tutto scorrere per il meglio ma nella ripresa arriva il pari degli ospiti firmato da Orchi. Il Kaysra non si abbatte e si riporta nella metacampo avversaria con la giusta intensità. A 6 minuti dalla fine Morlando vede con la coda dell’occhio Santori che fulmina il portiere ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Episodio contestato dal pubblico e dai giocatori in campo per la presenza di un difensore quasi sulla linea che sembra tenere in gioco il centrocampista. Ancora una chance poi con Tamasi che non è fortunato colpendo la traversa. Graniero aveva tolto Verna inserendo Polucci al 20’ della ripresa e Petronio per Spina 10 minuti dopo.

