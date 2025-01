Il Kaysra inizia il 2025 con il piede sbagliato. Trasferta amara quella con il Calcio Sutri che doma 3-1 i ragazzi di mister Graniero portandosi in vetta al campionato in virtù anche del passo falso del Quartiere Campo Oro. In gol per i cerveterani ancora Giannella, come nella sfida con il Ronciglione di fine anno. Kaysra in campo inizialmente con Riccardi tra i pali, poi difesa a 4 con Giannella e Cianci ai lati, coppia Levano-Maronato al centro. I due play sono Spina e Tenaglia, poi classico tridente (Tamasi-Morlando-Bonafede) dietro alla punta, Verna. Approccio alla gara comunque buono degli ospiti che però incassano la prima rete del Sutri con Cucco a 10 minuti dalla fine del primo tempo

Nella ripresa arriva il raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Kaysra ci crede quando Giannella accorcia le distanze schiacciando di testa su corner ma a un minuto dal triplice fischio arriva il tris del Sutri in contropiede. «Peccato – commenta mister Francesco Graniero – dal punto di vista caratteriale dico che abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle precedenti partite. Su un campo del genere devi tirar fuori voglia e determinazione per uscire con una vittoria e i nostri avversari, al contrario, hanno avuto più fame.

Tutti nella ripresa i cambi del Kaysra: Musa per Verna, Scaramozzino per Tenaglia, Mele per Levano, Cenciarini per Spina e infine Ginesi per Maronato. Domenica prossima sfida molto importante al Galli contro il Trevignano: l’occasione ghiotta per cancellare la sconfitta e rosicchiare punti nelle parte alta della classifica.

