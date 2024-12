FIUMICINO – Una domenica dedicata a Lorenzo. Batte il cuore del Passoscuro per questo bambino affetto sin dalla nascita da una grave forma di autismo. Le cure e le terapie seguite non hanno dato i risultati sperati ma la sua famiglia non si è arresa e ha fatto il miracolo: volare dall’altra parte del mondo per provare una cura sperimentale non ancora arrivata in Europa. Grazie a questo tentativo, Lorenzo ha iniziato un percorso di miglioramento. Le cure sono totalmente a carico della famiglia e la spesa è gravosa. Domenica appunto allo stadio del Passoscuro si affronteranno diverse squadre, tra cui il Passoscuro ma anche Anguillara, Fiumicino e Trastevere, per sostenere la causa. Una iniziativa condivisa anche dall’associazione di motociclismo RM Bikers For Children. Ad agosto 2024 Lorenzo dovrà affrontare nuovamente il lungo viaggio che lo separa dalle terapie ma la famiglia non riesce a sostenere la spesa. Aiutaci anche tu: supporta Lorenzo

Simona Teodori mamma di Lorenzo: 3392732848

Banca Bbva. Iban: IT26E0357601601010004020929