Forse in anticipo rispetto a quanto ci si aspettava, la Divisione Calcio a 5 della Lnd ha stilato i gironi del prossimo campionato di serie B, che dopo tanti anni vedrà ai nastri di partenza una squadra di Civitavecchia, la Futsal Academy. Rispettate le previsioni della vigilia, che indicavano la formazione diretta da Vincenzo Di Gabriele nel gruppo laziale-sardo, la novità riguarda il fatto che le trasferte isolane saranno solamente due e non quattro, secondo quelle che erano le indiscrezioni. Saranno 11 le società che faranno parte del raggruppamento, per cui c’è l’aspetto negativo che una a turno dovrà riposare. I rossoblu saranno nel girone E e ci saranno tante sfide con squadre già conosciute dagli appassionati locali.

Il riferimento è ad Aranova, Ardea e La Pisana. Ci sono anche alcune compagini che spesso venivano a giocare a Civitavecchia ai tempi della serie C1 a girone unico come Mirafin e Real Castel Fontana. Spesso c’erano anche squadre di Ciampino e qui si trova il Real Ciampino Academy.

Nomi nuovi sono quelli dello Sporting Hornets, ma fino ad un certo punto perché molti giocatori di questa avversaria sono spesso scesi in C1 e C2, e soprattutto la Roma, che presenterà una squadra cadetta. Solo due, come detto, le squadre della Sardegna. Una è notissima, ovvero il Villaspeciosa, già affrontato nei playoff nazionali di giugno. Da conoscere meglio, invece, il Cagliari.

«Ci aspettavamo questo girone – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – a dire la verità temevamo più trasferte in Sardegna, quindi è andata bene. Il girone è di ferro e sarà complicato ogni settimana portare a casa punti. Tuttavia, stiamo cercando di allestire una squadra competitiva che possa ogni settimana non sfigurare in una categoria nuova e con tante difficoltà».

La sensazione è che la Futsal Academy si possa giocare le sue carte per mantenere la categoria e, perché no, ottenere una salvezza tranquilla. Al momento non si conosce la formula della serie B, ma si sa che il campionato aprirà ufficialmente le danze l’11 ottobre. Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere di più sul gran colpo che la società del presidente Elso De Fazi sarebbe in procinto di fare per rinforzare ulteriormente la squadra.

