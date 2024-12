Si è concluso, con il torneo finale e la relativa premiazione, un corso di scacchi organizzato dalla scuola Santa Sofia per le alunne e gli alunni delle due classi quinte. Il corso, articolato in sei incontri di circa un’ora e mezza ciascuno, è stato tenuto da istruttori federali del circolo “Il Bivacco dello Scacco”, neopromosso in serie B nel Campionato italiano a squadre. Gli istruttori e le maestre Elia Stella Perrone e Silvia Serpente, con l'appoggio continuo delle coordinatrice Beatrice Geggi, hanno condiviso il valore educativo e cognitivo degli scacchi nella maturazione dei giovani allievi, e sono stati gratificati da un'adesione entusiastica da parte di questi ultimi. Le foto mostrano i momenti salienti della festa di fine corso, con le classi riunite nel salone dell'Istituto e la premiazione dei primi tre classificati per ogni classe. In piedi: classe VA, Giordano Mori, Tommaso Chiossi, Nicolò Ciciani. Accosciati: classe VB, Alessandro Pidalà, Leandro Cerrotta, Giacomo Mesiano.

Il circolo “Il Bivacco dello Scacco” ha sede presso il centro sociale “Anna Magnani”, via Bernardini, 14, e si rende disponibile a ripetere questa esperienza con altre scuole di ogni ordine e grado, o anche con persone singole di tutte le età, che desiderino imparare o perfezionare gli elementi di questo affascinante gioco.

