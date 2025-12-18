Il Fregene di mister Natalini, anch’esso impegnato nel recente turno infrasettimanale, continua la sua marcia trionfale nel girone C di Promozione. Nella 14esima giornata i biancorossi espugnano il campo del Real Morandi con una vittoria di misura (0-1) che vale l’ennesima conferma di una stagione fin qui dominata, mantenendo la vetta solitaria della classifica con un vantaggio di ben dieci punti sulla seconda. Una gara combattuta, intensa e tutt’altro che scontata, soprattutto nella ripresa. Il primo tempo scorre su binari di equilibrio, con il Fregene ordinato e il Real Morandi pronto a colpire in ripartenza. Le occasioni non mancano, ma le difese hanno la meglio sugli attacchi. La svolta arriva al 66’: bomber Dipilato, ancora una volta decisivo, trova il guizzo vincente che rompe l’equilibrio e porta avanti i suoi. Un gol pesantissimo, che sembra indirizzare il match, ma il Morandi non si arrende e nel finale alza il baricentro alla ricerca del pareggio. Quando la partita sembra ormai avviata verso il triplice fischio, arriva l’episodio che può cambiare tutto: calcio di rigore per i padroni di casa allo scadere. Sul dischetto si presenta un’occasione d’oro per l’1-1, ma a salire in cattedra è l’estremo difensore Pacelli. Il portiere biancorosso intuisce la traiettoria, abbassa la saracinesca e respinge il penalty, regalando al Fregene tre punti di valore enorme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA