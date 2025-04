Il Fregene Maccarese perde il big match in casa del Città di Formia per 2-1 e subisce anche il sorpasso in classifica della squadra pontina. Ora i biancorossi sono al terzo posto a due punti dalla seconda e a tre punti dalla capolista Pro Calcio Tor Sapienza. Match equilibrato fino al gol della società ospitante, siglato al 24' con Marciano, sul quale Stendardo sbaglia un intervento in difesa. Il Fregene reagisce e non finalizza in due occasioni con Scifoni e Greco. Il gol del pareggio arriva al 33' ad opera di bomber Dipilato. Il Città di Formia subisce mentalmente il pari allentando la presa sull'undici di mister Natalini, che però non ne approfitta non finalizzando a sua volta l'ultimo passaggio in due ripartenze. Nella seconda frazione la formazione fiumicinese riprende bene la gara non sfruttando un paio di azioni pericolose. Al 60' il Formia sigla il sigillo del vantaggio con Medaglia. Sul 2-1 il gioco non è più continuo ed è spesso interrotto da un continuo lancio di fumogeni in campo. Nel finale il Fregene Maccarese non mette a segno un'altra occasione importante con Dipilato. Domenica la squadra ospite affronterà all'Aristide Paglialunga l'Atletico Torrenova. Inizio incontro ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA