Dopo la vittoria di mercoledì scorso nel turno infrasettimanale contro la capolista Pro Calcio Tor Sapienza, il Fregene Maccarese vince anche la 27esima giornata del girone C di Promozione. E perlopiù, in trasferta sul campo della Vjs Velletri, rimanendo saldamente al secondo posto in classifica. La prima frazione di gioco termina sullo zero a zero. Nella ripresa la formazione di mister Natalini va in gol al 18'st con Rizzitelli. Lo 0-2 finale viene messo a segno al 40'st da bomber Dipilato. Domenica il Fregene osserverà il suo turno di riposo per poi riprendere a giocare domenica 30 marzo all'Aristide Paglialunga contro il Città di Lenola.

IL TABELLINO. Vjs Velletri: Nied, F. Ilardi (dal 61' Bala), Francescotti (dal 60' Moretti), Gallo, Costanzo, Seccafien (dall'85' Di Monaco), Marchi, Cafarotti (dal 73' Passaretta), Carlino, Mingarelli, Frasca (dall'85' Cellucci). A disposizione: La Rosa, Fe. Ilardi, Noce, Palmigiani. Allenatore: De Celis.

Fregene Maccarese: Pacelli, Rizzitelli, Natalini, Davi (dal 25' Colace, dal 53' Gallinari), Guagliano, Territo, Di Vilio, Greco, Di Pilato (dall'87' Auriti), Scifoni, Davì (dall'80' Rossano). A disposizione: Teti, Stendardo, Gonnelli, Sardone, Marchese. Allenatore: Natalini (squalificato, in panchina Alfano).

Marcatori: Rizzitelli 63' (F), Di Pilato 85' (F).

Arbitro: Longo di Frosinone. Assistenti: Cardellini di Roma 2 ed Esposito di Roma 2.

