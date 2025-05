Una 38esima giornata che vede il Fregene Maccarese imporsi in trasferta sul Cosma e Damiano Grunuovo, chiudendo al terzo posto in classifica un’ottima Promozione. Nel girone C i biancorossi terminano un'intensa annata 2024-2025 posizionandosi dietro soltanto al Città di Formia secondo e alla capolista Pro Calcio Tor Sapienza. In quel dello stadio “Ausente” termina 0-2, con gli uomini di mister Natalini protagonisti di una buona prestazione, importante soprattutto ai fini del morale. Fregene che infatti, successivamente, sarà impegnato negli imminenti spareggi per poter accedere in Eccellenza. Dopo la sconfitta interna con l'Atletico Ardea, maturata durante lo scorso weekend, era fondamentale vincere per dimenticare questo ko e concludere al meglio il campionato. A dimostrazione di ciò, il gol numero 20 messo a segno da bomber Dipilato, che insieme al suo compagno di squadra Stendardo permettono agli ospiti di trionfare con facilità. Situazione ben diversa per gli avversari in questione, già matematicamente parlando a conoscenza di una dolorosa retrocessione in Prima Categoria.

