Il Fregene Maccarese prosegue la sua corsa in campionato. Nel girone C di Promozione i biancorossi ad oggi ricoprono una soddisfacente seconda posizione. Nel recente turno andato in scena, il 29esimo, gli uomini di mister Natalini si sono resi protagonisti di una buona prestazione se pur di fronte abbiano affrontato la penultima della classe: il Città di Lenola. La partita, svoltasi alle ore 11 sul campo dell'Aristide Paglialunga, ha visto i padroni di casa imporsi con il roboante risultato finale di 6-1. Prima frazione di gioco terminata senza storie, sul momentaneo 4-1, grazie alla doppietta di Gallinari tra 20' e 40' e le reti di Marchese all'11' e di Alessio Davì al 30'. Nel mezzo, al 43' il sigillo della bandiera messo a segno dagli ospiti, con Chacon. Secondi 45 minuti che ripartono come i precedenti, con una sola squadra ad attaccare. Ancora Alessio Davì e Marchese, al 51' e al 90' dilagano concludendo una mattinata personale più che positiva. Fregene Maccarese che tornerà protagonista contro il Montenero, sempre alla rincorsa della capolista Pro Calcio Tor Sapienza, distante 4 punti e con un Città di Formia terzo che insegue a -2.

