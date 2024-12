Under 12 Rugby Civitavecchia domenica 26 novembre al Raggruppamento ad Oriolo Romano al campo Altigieri Anacleto. Un raggruppamento organizzato ad Oriolo Romano dove si sono fronteggiate le UNDER 12 del Lazio dove il freddo era presente ma che non ha scoraggiato tutti i forti rugbisti delle UNDER 12. I biancorossi anche questa volta hanno trovato il gioco del minirugby divertendosi e mostrando di che pasta sono fatti. In perfetta parità di vittorie e sconfitte il risultato finale ma che ha dimostrato che sono sempre in forte crescita di gioco. Soddisfatto lo staff tecnico per la prestazione di questa formazione nella giornata seppur fredda ma calda dal punto di vista dei supporter, i genitori con un tifo incredibile di sostegno ai super atleti biancorossi.

Sabato 25 novembre al Moretti Della Marta triangolare per la UNDER 14 CRC/URL versus Nuovo Salario Rugby versus Arieti Rugby Rieti. Buona giornata di Rugby nel triangolare per la UNDER 14 CRC/URL dove vince la prima partita e perde la seconda. Dallo staff Tecnico: «Tutte e tre i team sono stati allo stesso livello tecnico, tattico di gioco. Siamo in continua ricerca di un assetto specifico e lo facciamo col massimo impegno in allenamento e nelle partite, così come i ragazzi stanno trovando determinazione e voglia di gioco. Siamo migliorati molto nella organizzazione di gioco corale , si trovano a meraviglia nel passare la palla ad un compagno. Dobbiamo lavorare sulla salita difensiva ed i placcaggi. Ottima la reazione finale nella partita persa che ha portato i ragazzi a fare 2 mete trovando fiducia in se stessi». Non si ferma, nonostante la temperatura molto fredda, la UNDER 16 CRC/URL va a vincere in Abruzzo con L’Aquila Rugby domenica 26 novembre. Si impone in trasferta al campo Centi Colella la UNDER 16 CRC/URL vs Aquila Rugby in una partita difficile e complessa dove il roster si presenta con una ottima difesa e buon attacco per tutto il primo tempo. Il secondo tempo i ragazzi non riescono a ripetere la prestazione iniziale e soffrono in difesa, ma nella parte finale riprendono le redini del gioco e vincono riuscendo ad ottenere anche il punto di bonus. Dallo staff tecnico: «I ragazzi giocano bene e allenamento dopo allenamento comprendono che giocare a Rugby oltre che divertente ha dei momenti di sacrificio atletico dove spesso gli avversari portano il gioco a loro favore. Questo sarà quello su cui lavoreremo perché non si deve mai mollare sino al momento finale ossia quando l’arbitro fischia la fine della gara, non prima».

