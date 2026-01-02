Il 2026 si apre con una sfida da non sottovalutare per il Fiumicino, pronto a tornare in campo nella 16esima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A i rossoblu scenderanno in campo domenica mattina alle ore 11 allo stadio “Pietro Desideri”, dove ospiteranno il Grifone in un match che mette in palio punti pesanti per la zona centrale della classifica. La formazione guidata da mister Albano arriva all’appuntamento con il morale alto, forte del prezioso successo conquistato nell’ultimo turno sul campo dell’Urbetevere. Una vittoria che ha permesso al Fiumicino di chiudere il 2025 con una nota positiva e di attestarsi al decimo posto in graduatoria, rilanciando ambizioni e fiducia in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo ora è dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo per accorciare ulteriormente le distanze dalle posizioni che contano. Di fronte ci sarà un Grifone desideroso di riscatto. Gli ospiti occupano attualmente la nona posizione e sono reduci dalla sconfitta contro la capolista Borgo Palidoro. Un ko che non ha però ridimensionato le qualità di una squadra solida e ben organizzata, pronta a giocarsi le proprie carte anche lontano da casa. Si preannuncia dunque una sfida equilibrata e combattuta, nella quale entrambe le formazioni cercheranno di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

