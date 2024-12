Torna nella Tuscia la Mille Miglia, tradizionale corsa delle auto d’epoca che ha preso il via con la carovana da Brescia lo scorso 11 giugno e si concluderà nella città lombarda sabato. Il primo giorno la carovana ha proseguito verso Bergamo, Novara e Vercelli per poi arrivare a Torino. Ieri il tour è proseguito in direzione Genova per poi arrivare a Viareggio. Nel pomeriggio dopo i passaggi a Lucca e Castiglione della Pescaia l’arrivo nella Tuscia in un insolito orario pomeridiano-serale. Dalle 16.30, a Valle Faul, inizieranno ad arrivare le prime auto moderne; dalle 17.45 è previsto l’arrivo delle auto storiche. Il percorso prevede il passaggio da Valle Faul, piazza Martiri d’Ungheria, via Ascenzi e, particolarità di quest’anno, via Cavour e via Garibaldi in uscita. A Valle Faul verrà effettuato il controllo a timbro e il controllo a tempo. Domani sarà poi la volta di Civita Castellana dopo il passaggio nel 2021. Dalle ore 6.45 a Piazza Matteotti, salendo da Via Ferretti, inizieranno ad arrivare le prime Ferrari moderne, dalle ore 7 è previsto l'arrivo delle prime auto storiche. Il percorso prevede il passaggio dalla SR3 Via Flaminia, SP76 Via San Salvatore, Via Vincenzo Ferretti, Corso Bruno Buozzi (in senso contrario), Piazza Giacomo Matteotti, Via Garibaldi, Via Santi Giovanni e Marciano Martiri, Via Roma, SR311 Nepesina, SR3 Via Flaminia e SP150 Magliano Sabina. A Piazza del Duomo verranno effettuati il controllo a timbro e il controllo a tempo. Sono 33 le nazioni rappresentate, ma sarà ancora l’Italia il paese col maggior numero di concorrenti schieramenti come quelli delle Alfa Romeo e delle Bugatti saranno senza eguali, degni della Corsa più bella del mondo. Cinquanta in totale le Alfa Romeo, tra le quali spiccano un raro blocco di 6C 1750 e tre 8C, 31 Porsche, 27 Jaguar, 25 Mercedes Benz, 21 Ferrari e 17 Bugatti prenderanno il via da Brescia nei prossimi giorni per farvi ritorno sabato dopo aver percorso gli oltre 2000 km del percorso che avrà il consueto giro di boa a Roma nella serata di oggi. A contendere la vittoria ad Andrea Vesco e Fabio Salvinelli alla ricerca del quarto titolo consecutivo, la quinta per Vesco che trionfò anche nel 2020 a fianco del padre Roberto, tornerà sulla pedana di viale Venezia la coppia argentina Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, ultimo equipaggio straniero presente nell’albo d’oro della corsa con la vittoria del 2018. Belometti-Ricca, Fontanella-Covelli, Sisti-Gualandi e Turelli-Turelli guidano il gruppo dei candidati al podio. Le vetture ammesse alla 1000 Miglia 2024, a garanzia di eccellenza e autenticità, sono tutte iscritte come da Regolamento al Registro 1000 Miglia.

