Vanno avanti gli annunci da parte del Dlf riguardo la rosa che affronterà il prossimo campionato di Prima categoria, con il gruppo che sarà composto da tanti ragazzi che avevano già indossato la maglia biancoverde. Anche quest’anno la società biancoverde ha deciso di operare un forte restyling per quanto riguarda la rosa, che, nella scorsa stagione, ha raggiunto faticosamente la permanenza nella divisione dopo aver prevalso al playout. Farà parte del gruppo il classe '04 Gabriele Romano. Centrocampista, il nuovo volto in realtà è conosciuto dalle parti del Gagliardini, in quanto vanta un passato nelle giovanili di DLF e Leocon, a 18 anni approda ad Allumiere in Prima Squadra giocando il campionato di Prima Categoria, dove disputa quasi interamente il torneo da titolare. Almeno fino allo scorso anno, da settembre a dicembre non gioca per problemi personali, poi a dicembre arriva la chiamata della Pro Alba Canino dove vince il campionato di Seconda Categoria. «Siamo una squadra molto giovane - racconta Romano - ma allo stesso tempo in rosa ci sono giocatori di esperienza, che ci daranno una mano durante l'anno. Avremo un mister preparato, quando ci siamo parlati mi è sembrato molto sicuro di sé e convinto di voler far bene in un campionato non facile. Gli obiettivi saranno quelli di giocare gara dopo gara, facendo il massimo, ma con la rosa che abbiamo possiamo fare molto bene. Spero di poter dare una mano, dato che nel mio piccolo un po’ di esperienza in questo campionato già la ho».

E il Dlf ha dato il bentornato anche al giovane Patrizio Loi. Dopo lo stop di un anno, a causa di un infortunio, ritorna fortemente a vestire la maglia biancoverde. Il classe '01, centrocampista, è stato uno degli artefici della promozione del DLF in Prima Categoria. Partendo dal principio il suo esordio avviene anni fa in prima squadra alla Corneto Tarquinia, dove vince il campionato di Promozione, per poi proseguire l'avventura a Tarquinia e giocare i due anni successivi in Eccellenza. Dopo Tarquinia gioca un anno al Civitavecchia per poi trasferirsi al DLF, dove vince la seconda categoria. Continua l'esperienza al DLF in Prima Categoria, ma l'anno scorso è costretto a fermarsi per un problema al ginocchio. Loi andrà, in compagnia al momento di Angelucci, Barzellotti, Bencini, Vitelli e Romano, a rimpinguare la zona nevralgica del campo di Mister Onorati. «Ho tanta voglia di riprendere a giocare - dichiara Loi - non è facile stare lontano un anno dai campi di calcio. Il principale obiettivo è quello di riuscire a rimettermi in forma il prima possibile, così da raggiungere il prima possibile con la squadra la salvezza e giocare con più spensieratezza, togliendoci qualche soddisfazione».

Ma i ritorni sono cosa consueta nell’estate del Dlf, che avrà nuovamente tra i propri ranghi Mattia De Vittoris. Il classe '01, difensore centrale, ha un passato di tutto spessore. Cresce nel settore giovanile della lazio, ben sei stagioni, poi il suo viaggio calcistico prende forma. Ternana con gli Under15 e Under16 Nazionali, Juniores Élite a Civitavecchia per poi andare al Monterosi dove vi rimane 3 anni tra Under19 Nazionale, un Torneo di Viareggio e i due successivi anni in Serie D. Dopo il semiprofessionismo Mattia approda alla Cimini (Eccellenza), per giocare poi il campionato di Eccellenza a Cerveteri e la penultima stagione in Prima Categoria a Montalto. Nell'ultima annata viene tesserato dalla Maremmana, ma per problemi lavorativi non riesce, quasi mai, a fare conciliare le due cose. «Qui mi porta la voglia di mettermi in gioco nuovamente - queste le prime parole di De Vittoris - lo farò in una categoria che ho "vissuto" poco, ma dove si possono trovare giocatori validi. Mi porta qui anche la concezione di una squadra giovane e con voglia di fare, con nel Dna quella sana voglia di giocare a pallone; con cui sono praticamente cresciuto. Credo che a inizio anno si faccia una mappatura di quello che potrà essere ma poi le somme si tirano alla fine, ma allo stesso tempo sono certo che con il lavoro e il sacrificio, se siamo a disposizione l’uno con l’altro e del mister, possiamo toglierci le soddisfazioni nonostante la giovane squadra, visti anche gli inserimenti nella rosa di giocatori di spessore e d'esperienza. Per quanto riguarda il mister non sono mai stato allenato da lui, ma il suo passato, la cultura che ha per il lavoro, parlano da sole. Ha allenato squadre importanti che a Roma hanno fatto la “storia” del calcio giovanile. Ho visto in lui grande voglia di fare e grande dedizione al lavoro, che sono elementi che nella mia vita calcistica ho sempre incontrato e reputato fondamentali. Sono sicuro che seguendolo faremo bene».

E per ora il Dlf chiude la serie di annunci con un altro ragazzo che darà linfa vitale alla batteria dei più giovani, ovvero con Tiziano Fabbri, anche lui di ritorno al Trifoglio. Il classe '05, difensore, giovanissimo ma con un bagaglio d'esperienza non indifferente, inizia la sua carriera calcistica alla CSL per poi passare (due anni) al Dlf, alla Leocon (anche qui due anni) per poi passare al Civitavecchia nella categoria Under15. Fabbri andrà, in compagnia al momento di Iacomelli, Gibaldo, Catini, Alex e Luca Gallina e De Vittoris, a rimpinguare la zona difensiva di Mister Onorati.

«Mi porta qui il lavoro fatto - spiega Fabbri - il ritrovare entusiasticamente le persone che già ho avuto negli anni precedenti. Partendo da Mister Rocchetti per passare al preparatore Spera, ma soprattutto la presenza di Mister Onorati alla guida del gruppo. L'obiettivo principale è di fare bene, perché no dopo esserci salvati nel puntare a vincere il più possibile sperando in qualcosa di grande. É un'esperienza nuova, non ho mai fatto questa categoria e sarà sicuramente una bella esperienza. Non vedo l'ora di mettermi in gioco».

