Il Dlf batte per 3-2 il Vetralla in Prima Categoria e conferma un Gagliardini ostico per tutti.

Due su due fino ad ora e, soprattutto, ben giocando contro una delle protagoniste della passata stagione.

«Vittoria con il pensiero che può non andare a Flavio Gagliardini - raccontano dal club biancoverde - triste direi visto che nove anni fa ci lasciava in questa giornata. I biancoverdi dominano per 75 minuti, recriminano anche per un penalty non concesso, poi tornano forte gli avversari negli ultimi minuti. Subiscono due reti nel giro di tre minuti ma i biancoverdi difendono ordinati sulle pressioni avversarie da li in avanti, e portano a casa tre punti fondamentali nel loro cammino. Esordio stagionale tra i pali, complice l’indisponibilità di D’Archivio, per Alessandro Paoloni: a 44 anni è indubbiamente l’ennesimo record per questo eterno ragazzo. Pronti e via con venti minuti di sostanziale equilibrio, poi a rompere gli argini ci pensa Bencini quando, a tu per tu con Serra, lo supera dando il vantaggio ai suoi. Il Dlf da li in avanti sale in cattedra e con Esposito due minuti dopo, spettacolare il gol di tacco, va sul due a zero a dieci dalla fine della prima frazione. Ripresa con lo stesso canovaccio del primo tempo, anche se la partenza è ospite e serve un Paoloni da spolvero per neutralizzare e mandare la sfera sulla traversa su un tiro avversario. È un fuoco di paglia al momento perchè il Dlf preme e al nono con Bastianelli si porta sul tre a zero. Continua la spinta nel predominio e c’è anche il tempo per recriminare su un fallo subito da Agostini in area, con La Rosa che lascia inspiegabilmente correre. È una delle ultime occasioni per i padroni di casa, da li in avanti esce fuori il Vetralla che, nel giro di tre minuti, dapprima con Ferri e poi Aquilani accorcia il risultato. Il Dlf soffre qualche mischia di troppo in area, ma il fortino non cede e meritatamente i ragazzi di mister Onorati portano a casa i tre punti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA