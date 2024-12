Il Quartiere Campo Oro si porta a casa il derby del campionato di Terza Categoria. Al Vittorio Tamagnini i gialloverdi hanno sconfitto per 2-1 una coriacea Csl Soccer, davanti al pubblico delle grande occasioni, con quasi 500 spettatori. I rossoblu di Tommaso Valente si portano avanti dopo pochi minuti su calcio di rigore di Stefanini. I padroni di casa pervengono al pari poco prima del riposo con Arilli. Il match si decide a tre minuti con un contropiede di Carrubba, che supera Papacchioli e regala un successo fondamentale al Quartiere Campo Oro, che continua l'inseguimento al Real Tolfa, ancora alla guida del girone con quattro punti di vantaggio e una partita in più. «È stato un bel derby - afferma mister Fabio Secondino del Quartiere Campo Oro - vinto e bene dai miei ragazzi, è stata una partita infuocata, con la Csl che dalla panchina ha fatto sentire il suo calore per questo incontro. Noi abbiamo cercato di stare molto composti e professionali. Siamo andati sotto per un calcio di rigore discutibile, che non avrei dato. L'abbiamo ripresa prima della fine del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo avuto tantissime occasioni, tra cui una sforbiciata del 45enne Baroncini, di cui cito l'età per onorare la sua determinazione da veterano. Così come cito la parata di un altro 45enne come Papacchioli per la Csl. I cambi l'hanno fatta da padrone, con gli ingressi di La Rosa e Carrubba, che ha segnato la rete della vittoria. Il piano partita era prevedibile, loro l'hanno messa molto sulla confusione, noi ci siamo cascati nel primo tempo. Nella ripresa è uscita fuori la nostra fase atletica, la compostezza e la superiorità testimoniata dalla classifica. Faccio i complimenti alla Csl, che ha disputato una partita di grande carattere».

