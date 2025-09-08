Inizia con una sconfitta interna, la stagione ufficiale per il Santa Marinella. I tirrenici, impegnato nella gara di andata di Coppa Italia con il Cerveteri, sono stati battuti allo Stadio Fronti per 2 a 1. Una gara che ha cambiato volto dopo appena cinque minuti dall’inizio dell’incontro, quando, per una leggerezza difensiva, l’attaccante cerite Ferruzzi andava in gol. Al 15’ i locali sfioravano il pareggio con Cerroni ma Ciaccia era bravo a sventare l’occasione. Al 18’ della ripresa il Santa Marinella perveniva al pareggio con un gran colpo di testa di Gallitano (premiato prima della gara per aver raggiunto le 100 partite in rossobù) ma cinque minuti dopo, Brizioli, portava di nuovo in vantaggio i suoi. A due minuti dal termine Cerroni mancava di testa la rete del pareggio.

«Purtroppo iniziamo con un risultato negativo – commenta mister Fracassa – la gara è stata condizionata da un errore difensivo dopo qualche minuto dall’inizio, su un retropassaggio, abbiamo concesso la rete dello zero a uno. Ci siamo rimessi in ordine cercando di riprendere subito la partita, ma è scivolato via il primo tempo senza altre occasioni.

Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione importante, un po' più fisica ed infatti abbiamo pareggiato con capitan Gallitano e sono contento per lui perché poteva festeggiare al meglio le cento presenze con la maglia del Santa Marinella. Alla fine abbiamo subito un gol su un'uscita difensiva dove non è stata mantenuta la linea alta di tutto il reparto e quindi abbiamo compromesso la gara. Adesso c'è da preparare al meglio la gara di ritorno, c’è da cambiare atteggiamento immediatamente per cercare di ribaltare il risultato”. Sulla gara interviene anche il Direttore Sportivo.

«E’ stato un passo falso inaspettato – dice Stefano Di Fiordo - dove noi abbiamo commesso un errore singolare sul primo gol. Poi abbiamo cercato di reagire, ma loro hanno dimostrato di coprirsi bene, da squadra bene organizzata. Poi, dopo il pareggio, ci siamo fatti infilare ingenuamente. Noi abbiamo cambiato molto questa estate, c'è sicuramente da lavorare e da trovare i giusti equilibri. È vero che questa non è una scusante però quando giochi con gli under e ti vengono a mancare dei grandi come Orlando, Tranquilli, Del Mastro e con Brutti a mezzo servizio, le cose diventano difficili». Parte bene invece il Cerveteri capace di vincere una gara ostica a Santa Marinella, espugnando un campo dove da anni non ci vinceva. I cervi sfoderano una bella prestazione, convincente sotto ogni profilo.

«Diciamo che abbiamo fatto una buona gara, giocando senza sbagliare – spiega mister Ferretti - siamo stati compatti e ordinati, giocando alla pari del Santa Marinella, squadra che punta a fare meglio di noi. Una vittoria che potrebbe avere un significato sul morale, anche se in realtà i tre punti sono stati generati da una prestazione in cui abbiamo avuto alcuni meriti. Siamo un gruppo giovane, hanno dato il massimo tutti. Se devo dire la verità, non ho nulla da rimproverare. Punteremo a riconfermarci domenica prossima, a casa nostra troveremo il favore del nostro pubblico, che è stato numeroso a sostenerci. Grazie agli ultras, non ci hanno fatto sentire soli. Ci hanno sostenuto per novanta minuti, vederli è stata veramente bello».

