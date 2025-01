«Biglietto gratis per i residenti di Ladispoli». Il club continua sull’operazione “tifo”, e lo fa a ridosso di una partita che vale doppio. Lo scontro diretto per la salvezza con il Fiumicino (si giocherà oggi alle 11.15 all’Angelo Sale) praticamente è uno spareggio. E ne è consapevole anche l’allenatore dell’Academy. «Inutile girarci intorno – commenta Pietro Bosco – è uno scontro diretto, il Fiumicino ha un punto in più e viene da 5 risultati negativi e un pari, noi da 3 pareggi, peccato per quello di domenica sul campo della Luiss, squadra che ci ha raggiunto a 2 minuti dalla fine. Ma ci sta, i ragazzi sono giovani e stanno capendo la categoria, ci voleva un po’ di esperienza e sono fiducioso per il futuro». Chiesto il supporto del pubblico. «Chiediamo la vicinanza dei tifosi – conclude Bosco – i nostri calciatori ne hanno bisogno, così come dei cittadini e dei bambini della scuola calcio. Daremo il massimo per fare risultato pieno che poi è quello che ci serve». Ci saranno assenze da una parte e dall’altra. Gli ospiti si presenteranno a Ladispoli senza il tecnico Christian Lodi, squalificato per tre giornate e Kenta Munaretto, giocatore stangato dalla giustizia sportiva per 8 turni «per aver minacciato l’arbitro e per averlo afferrato per un braccio», si legge nel comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Squalificato un turno invece Fabio Desideri. Non sorride nemmeno la formazione di Pietro Bosco con il leader difensivo Danilo Barbarossa in tribuna per somma di ammonizioni, così come il capitano centrocampista Federico Capanna. Tegola invece per l’infortunio pesantissimo del neo arrivato Cristian Cardinali. L’ex Valmontone è stato coinvolto con il papà in un brutto incidente stradale e sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della tibia. La sua stagione è finita. «Ci dispiace davvero tanto per il ragazzo – ha detto in settimana il presidente Andrea Di Renzo – gli auguriamo una pronta guarigione, gli siamo vicini in questo momento». Academy che già aveva perso un altro difensore, Roland Ergemlidze, per la rottura del crociato nel mese di novembre.

