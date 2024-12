Quella che attende domani pomeriggio alle ore 14.30 al “Moretti della Marta” al Civitavecchia Rugby Centumcellae di coach Bona è un match duro ma non impossibile. La formazione biancorossa, nel match valevole per l’8^ giornata di andata del campionato di Serie A di rugby girone 3, ospita gli abruzzesi dell’Avezzano, formazione che vanta il quarto posto in classifica con 23 punti all’attivo, mentre i civitavecchiesi sono all’ottavo con 13 punti. La classifica dei gialloneri parla da sola e li vede lottare a denti stretti per raggiungere la Serie A1, quindi sarà una partita davvero tosta anche perché nel passato l’Avezzano ha sempre dimostrato forza e coraggio essendo una formazione coriacea. Inoltre la squadra abruzzese è un team con tanto talento che ha portato tanti ottimi risultati, una squadra forte e per batterla il Crc non potrà permettersi sbavature.

«Vogliamo - fa sapere la dirigenza biancorossa - far valere il fattore casa. È una partita molto importante, perché veniamo da due sconfitte e vogliamo continuare il nostro percorso di crescita cercando di vincere il maggior numero di partite. Giocheremo in casa, contro una squadra forte e che ha bisogno di vincere perché vogliono l’A1. Noi vorremo rifarci e sfruttare al massimo il fattore casalingo».

Un match, dunque, affascinante e duro, contro uno dei roster che i biancorossi non sono riusciti a battere nello scorso campionato in casa, ma che si presenta con la voglia di rivincita che potrebbe giocare a favore del Civitavecchia.

