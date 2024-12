Rugby Civitavecchia chiamato a fare punti nella 14esima giornata del campionato di Serie A.

La gara delle 14.30 al campo Moretti Della Marta contro il Primavera Rugby, attualmente fanalino di coda del girone, non è certo una di quelle sfide proibitive, ma guai a sottovalutare una formazione che ha tradizione ed orgoglio da sempre.

Potrà sembrare sulla carta una partita facile da vincere ma nulla è scontato nel rugby e quindi attenzione alta e massimo sforzo per non incorrere in errori che quest’anno hanno caratterizzato la vita del campionato del Crc.

Se l’avversario dei biancorossi è più forte, più debole o uguale cosa sono chiamati a fare i giocatori?

Nel rugby quando si scende in campo si potrebbe essere preoccupati se l'avversario è più forte o se, sulla carta, è a pari livello. Ma anche se l'avversario appare più debole non va sottovalutato. In ogni caso è importante che si resti focalizzati sul proprio roster. Il vero parametro da tenere sotto controllo è la strategia da attuare e gli errori da evitare che non possono prescindere dal proprio team. Per essere sicuri di dare il massimo, rimanere ben focalizzati e riuscire a tornare alla vittoria, il Rugby Civitavecchia dovrà alzare l'asticella della sfida.

