Dopo la dura sconfitta di domenica scorsa, il Rugby Civitavecchia dovrà ripartire dall’incontro con il Livorno.

I giocatori biancorossi hanno capito che è chiesto a loro un cambio di passo nel torneo di Serie A.

Lo staff tecnico civitavecchiese ha proposto delle cose sulle quali i seniores hanno risposto in modo positivo mostrando la giusta responsabilità, la parola giusta.

Durante e dopo la partita gli è stato fatto comprendere che la pressione c’è sempre e comunque: che si vincano le partite ma anche che si perdano.

Questa però dev’essere però trasformata in responsabilità. Se al contrario ci si sente schiacciati è inevitabile trovarsi in una situazione non comoda.

Il Civitavecchia è atteso da una partita molto difficile.

Giocherà in casa al Moretti Della Marta , in uno stadio presumibilmente con tifosi, versus il Livorno, in ricerca della 13esima vittoria consecutiva, affamato di punti, che vuole vincere per rimanere al vertice del girone.

Il Rugby Civitavecchia dovrà fare attenzione, anche perché i biancoverde in tutte le partite o quasi hanno sempre avuto la possibilità di giocare in modo superiore con gli avversari in determinati momenti fondamentali delle gare.

I tifosi del Civitavecchia si aspettano ancora qualcosa, pur avendo sin qui disputato un buon torneo, ma c’è un ultimo passo da compiere.

Radio spogliatoio biancorosso: «Domenica andiamo ad affrontare una squadra collaudata e forte, strutturata per vincere il campionato e per di più rafforzata . Noi però non possiamo mollare, siamo il Rugby Civitavecchia e nonostante le difficoltà del momento daremo tutto e venderemo cara la pelle».

