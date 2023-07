Una palla ovale per la crescita sportiva ed educativa dei bambini, ragazzi, giovani sportivi del Rugby Civitavecchia attraverso la conoscenza della storia del rugby e dei suoi protagonisti, simboli di valori come il coraggio, l’autostima, il rispetto, la generosità, la perseveranza, l’amicizia, l’amore, il sacrificio, che permettono ad ogni persona di passare da bambino a giovane a donna/uomo e quindi cittadino migliore. Questo percorso ruota su un obiettivo fondamentale: riconoscere i valori sani della vita attraverso lo sport per accrescere dentro di sé la voglia di fare meta, in un futuro immediato, nel quotidiano, nelle piccole cose e nei singoli momenti che ogni giorno ci troviamo ad affrontare per tramutarsi in filosofia di vita, modus vivendi di ogni ragazzo. Il Rugby Civitavecchia si lancia con il progetto: “Porta un Amico” perché nella palla ovale senza gli amici non si può andare avanti, senza il sostegno di un compagno di squadra non puoi vincere, nel rugby non puoi giocare da solo e avrai sempre qualcuno pronto ad aiutarti e tirarti fuori dai guai. La scelta dello sport da fare deve essere fatta in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere nella vita. Una di queste discipline che permettono di centrare il bersaglio è certamente il rugby, che non è solo uno sport, ma uno stile di vita. Nel rugby s’impara l’educazione e il rispetto dei ruoli giocando con gli amici.

