Due giovani nuovi volti inseriti per la stagione 2024-2025 di Serie A Girone 4 del Gruppo 2 nella rosa della prima squadra del Rugby Civitavecchia: Lorenzo Fabiani e Alessio Ciaraldi.

Lorenzo Fabiani, anno 2004, è alto 188 cm, pesa 100 kg e gioca come terza linea centro.

Fabiani ha militato nelle Fiamme Oro Rugby, Neo Ostia Rugby; è ben strutturato, con forza fisica per la mischia e capacità tecnica del trequarti.

Queste le sue prime parole: «Sono stato per un periodo di tempo fermo e quindi voglio ritrovare la mia forma migliore, sono sicuro che Civitavecchia sia il luogo giusto per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Giocare un campionato in serie A di Rugby non è semplice ma con i giusti motivi ed un roster che crede nelle indicazioni di tecnici preparati che conoscono la palla ovale il campionato avrà la giusta evoluzione».

Alessio Ciaraldi, anno 2004, è alto 173 cm, pesa 94 kg e gioca pilone/flanker. Ciaraldi ha militato con il Fiumicino Rugby dalla categoria U8 fino alla U12, poi Fiamme Oro Rugby nella U14 fino alla U19.

Della sua nuova esperienza ha detto: «A Civitavecchia mi aspetto di trovare un ambiente sereno e che mi permetta di esprimere al meglio le mie qualità. Troverò molte persone nuove con cui lavorare, ma allo stesso tempo anche altre che gia conosco e con cui ho costruito tanto. Da questa stagione mi aspetto sicuramente una prestazione generale di livello, in quanto sono conscio delle qualità di molti, sia per quanto riguarda giocatori che conosco, che l’allenatore. Chiaramente la mia aspettativa piu grande è quella di divertirci tutti insieme puntando a giocarci ogni partita».

Intanto dalla dirigenza del club biancorosso fanno sapere: «Uno degli obiettivi del club è quello di favorire la crescita dei giovani nell’alto livello. Il loro ingresso coincide con la strategia di valorizzare sempre di più i giovani integrandoli ad alcune figure di esperienza. Anche per questo come Rugby Civitavecchia curiamo molto il settore giovanile perché crediamo che la migliore crescita possa svilupparsi all’interno di un club come quello biancorosso».

Il Rugby Civitavecchia ha una grande storia di investimenti, sia economici che umani, nella sua struttura, nel personale e nella comunità che li circonda. La ragione di tutto questo si lega al raggiungimento di un obiettivo finale ben chiaro: diventare uno dei club di riferimento per cui giocare, lavorare e da frequentare. «Questa è una società che, storicamente, fa questo tipo di lavoro partendo dal settore giovanile proseguendo con i seniores - proseguono dalla dirigenza - di giocatori ne abbiamo messi nel corso degli anni molti alla prova con ottimi risultati. Il loro modo di agire è diverso da rugbista a rugbista : alcuni con lo sguardo furbo, che sa che si può mettere alla prova e c’è quello un po’ più timido. L’importante che comprendano di aver avuto la possibilità di giocare ad alti livelli e si siano espressi al massimo senza subire la pressione del gioco ovale».

