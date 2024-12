Il Crc si rinforza ulteriormente con un giocatore che porterà esperienza e voglia di giocare ad alti livelli: Mariano Garcia Medici.

Classe 1993, Garcia Medici è alto 190 centimetri e pesa 97 kg, ricopre il ruolo 1-14 Wing, 12-13 Centre, 15 Fullback ed è di nazionalità italoargentina.

Ha giocato con Santa Rosa Rugby, Club Champanat, Shirley RFC (NZ), Santa Rosa Rugby, Centurioni Rugby (IT), Cercle Sportif Ledonien (FR) ed ora eccolo in maglia biancorossa.

Giocatore completo, Medici, come centro è dotato di grande forza fisica, un’intelligenza tattica, tecnica, scatto, velocità, possiede un buon calcio in corsa nonché di un ottimo passaggio.

Queste le prime parole dell’ultimo arrivato in casa Civitavecchia Rugby Centumcellae: «Vengo a Civitavecchia con la voglia di affrontare una nuova sfida, tornare ad un buon livello come la Serie A e affrontarla con una forza fisica e mentale con la quale mi sento ottimale per rendere al meglio. Non vedo l'ora di partecipare agli allenamenti e di dare il mio contributo alla squadra. Nei primi colloqui con la società avevamo già proposto alcuni obiettivi del gruppo come puntare al massimo, personalmente cerco di affermarmi nel ruolo, divertirmi sul campo da gioco e contribuire alla crescita della squadra e dei miei compagni».

Entusiasta dell’ingaggio di Medici anche il direttore sportivo Stefano D’Angelo: «Mariano ci dà una grande presenza fisica, è una figura importante sul campo. È in grado di giocare sia come centro, ala ed estremo ad un livello molto alto. Il suo arrivo ci darà modo di continuare ad esprimere il nostro stile di gioco. Credo sia stato uno dei fattori motivanti, per la sua decisione e per quella di altri inserimenti che abbiamo fatto questi acquisti. Voglio e spero che lui e tutti i ragazzi sia i giovani che i senatori si sentano parte di un gioco di movimento emergente nel campionato che andiamo ad affrontare».

Il Rugby è uno sport che offre a tutti l’opportunità di partecipare e contribuire, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali.

Nel Rugby Civitavecchia, dalle giovanili alle categorie senior, ogni giocatore trova un ambiente inclusivo in cui essere accolto e valorizzato per le sue abilità e il suo impegno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA