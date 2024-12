Impegno casalingo importante per il Rugby Civitavecchia, che alle 15.30 tra le mura amiche del Moretti Della Marta ospita l'Unione Rugby Capitolina. Una formazione che in classifica occupa una posizione migliore rispetto ai civitavecchiesi, i quali sono al settimo posto, mentre il prossimo avversario staziona in quinta piazza.

L'occasione per i biancorossi è duplice. Da un lato riscattare la sconfitta di una settimana fa sul campo dell'Avezzano. Una battuta d'arresto arrivata comunque dopo una buona prestazione, che non ha premiato nel risultato il Civitavecchia.

L'altro motivo di interesse del match contro la Capitolina, è che c'è la possibilità di “vendicare” il ko maturato all'andata, il 17 dicembre scorso, quando i biancorossi uscirono battuti dal match esterno con il punteggio di 26-19.

Un confronto non semplice quindi, contro un avversario che cercherà di confermare il trend positivo contro i civitavecchiesi. I quali, dal canto loro, non dovranno commettere gli errori che sono costati il ko contro Avezzano domenica scorsa.

UNDER 16 CRC/URL

Fari puntati anche sull'UNDER 16 CRC/URL, che affronta il Civitacastellana alle ore 11 al Moretti Della Marta. Si disputa la semifinale del campionato regionale. Chi vince il match va in finale contro la vincente tra Viterbo e l'Aquila. «Ci aspettiamo una grande prova dei ragazzi - fanno sapere dallo staff - invitiamo tutti al campo per sostenere la squadra».

