Il direttore sportivo del Rugby Civitavecchia Stefano D’Angelo, dopo la prima amichevole giocata in terra capitolina contro la Lazio Rugby 1927, ha speso parole positive nei confronti della squadra biancorossa.

«Prima uscita stagionale con un’amichevole di lusso a Roma sul campo della Lazio Rugby 1927 - commenta il ds - che ringraziamo per l’ospitalità e che ricambieremo in settimana accogliendoli al Moretti Della Marta. È stata una partita in cui i ragazzi hanno mostrato ottima attitudine così come l’intensità dimostrando grande coesione e qualità del gruppo. Sicuramente ci sarà qualcosa da meglio definire sulle fasi statiche, reazione ottima nei momenti di difficoltà, il roster ha mostrato un atteggiamento ottimo di impegno nell’allenamento. Al di là del risultato positivo a cui non eravamo interessati siamo particolarmente contenti dell’atteggiamento ed impegno dei ragazzi scesi in campo. Torniamo dall’amichevole esterna con maggiori consapevolezze, certo si dovrà lavorare ancora molto, ma partiamo da una base eccellente per disputare un campionato all’altezza delle aspettative e con soddisfazione. Ora torniamo a lavorare per prepararci alla amichevole di ritorno in campo amico».

