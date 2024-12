Circolo Tennis Colle Diana Sutri ad un passo dalle semifinali del tabellone regionale ad eliminazione diretta Under 16 maschile. I viterbesi mettono infatti a dura prova il Circolo romano Grande Slam. Partenza in salita per i giovani di via Silvestri. Con Andrea De Luca che supera per 6-3/6-2 Michele Menconi. I capitolini si portano in parità con Carlo Ciampa che supera per 6-2/6-3 Edoardo Morera. Il doppio si decide in poche palle. Trionfa il Grande Slam con la coppia di singolaristi che supera per 6-4/7-6 i sutrini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA