Il Civitavecchia Calcio 1920 torna alla vittoria dopo due stop in una settimana. Funari e compagni sono andati a vincere per 1-0 sul campo del Certosa e continuano ad essere la capolista del girone A di Eccellenza, nuovamente con cinque punti di vantaggio sulla seconda, vista la sconfitta del Valmontone nel derby contro il Colleferro. I nerazzurri possono contare su tutti gli elementi a disposizione, anche per via del rientro dalla squalifica di Laurenti, con Rossetti che viene schierato titolare al posto di Cesaroni. Partono bene i nerazzurri di mister Castagnari che passano in vantaggio al 9’ di gioco: tacco geniale di Manuel Vittorini per Rossetti che lancia uno contro uno Cruz col portiere, sul primo tiro l’estremo difensore del Certosa nega la gioia del gol al brasiliano ma sulla respinta Cruz realizza l’1-0. Certosa che cerca subito il pari e va vicino a trovarlo, ma Romagnoli compie una doppia parata sensazionale, prima su Esposito e poi su Toncelli, che non permette ai suoi di perdere il vantaggio accumulato pochi minuti dopo. Per lunghi tratti del primo tempo dopo il bell’avvio iniziale si vanno a creare meno azioni: i padroni di casa tentano con alcuni colpi di testa di realizzare il pari nati da cross laterali mentre il Civitavecchia sciupa l’occasione per il raddoppio con Vittorini che colpisce un difensore nella sua conclusione in area, col primo tempo che termina sull’1-0 ospite. Avvio di secondo tempo dove il Civitavecchia non trasforma il gol una chance molto ghiotta: Cruz crea il due contro uno assieme a Manuel Vittorini, che lancia il numero 7 che col tocco morbido supera il portiere ma la palla esce per una questione di millimetri; al 60’ i nerazzurri colpiscono anche un palo con Cruz che sfiora la doppietta su un pallone ricevuto dal cross Funari. Nel finale di gara il Civitavecchia deve difendere il vantaggio con un uomo in meno per l’espulsione per doppia ammonizione di Fatarella, cosa che permette ai padroni di casa di tentare un forcing offensivo per molti minuti ma solo nel finale crea la vera occasione per pareggiarla, con un cross rasoterra su cui nessuno del Certosa riesce a capitalizzare.

Il Civitavecchia Calcio torna alla vittoria conquistando 3 punti fondamentali per il campionato e che torna il club a far ben sperare in vista dei prossimi difficili appuntamenti. Ora si penserà anche a cosa fare per quanto riguarda il calciomercato di dicembre. Le prime voci parlano di un Civitavecchia pronto a migliorare il comparto offensivo con una prima punta. Ma queste settimane saranno caratterizzate da voci e indiscrezioni, pronte ad essere smentite il minuto successivo.

«Potevamo chiudere la partita già dopo 20 minuti - afferma il direttore sportivo Marco Angelocore - abbiamo fatto gol subito e poi abbiamo sbagliato l’impossibile. È successo qualcosa di incredibile. Loro hanno avuto un buon ritorno, sono una buonissima squadra e non capisco come mai siano in certe zone della classifica. All’ultimo potevano pareggiare loro, ma allo stesso tempo potevamo raddoppiare noi. Abbiamo vinto una partita di cuore, voglio fare calorosamente i complimenti a tutti i ragazzi, che hanno dato l’anima. Sono orgoglioso di fare il direttore sportivo di questo gruppo e di aver costruito una squadra di uomini. Sono felicissimo. Ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato nelle ultime partite».

LA FORMAZIONE (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Cerroni, Bianchi, Funari, Proietti (61’ Gagliardi), Luciani, Laurenti (90+1’ Canestrelli), Vittorini M. (65’ Avellini), Cruz (83’ Pica), Rossetti (75’ Cesaroni). A disposizione: Calisse, Giranelli, Giustini, Ardel. Allenatore: Castagnari.

