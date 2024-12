Nuovo arrivo in casa Civitavecchia Calcio. La società nerazzurra, attraverso il lavoro del direttore sportivo Marco Angelocore, ha chiuso l'accordo con l'attaccante classe 2001 Francesco Di Vico. Tutto è stato ufficializzato prima del via dell'allenamento di oggi pomeriggio. Stiamo parlando di un giocatore che vanta già molte esperienze nonostante non sia un veterano, oltre 100 le presenze per lui nel campionato di Serie D, dove ha giocato con diverse squadre e dove ha fatto esperienza nel corso di ben sei anni. Tra le squadre che lo hanno visto disimpegnarsi sui campi ci sono stati Anagni, Anzio, Tivoli, Real Monterotondo Scalo, Albalonga e Vis Artena. Di Vico si è già messo a disposizione di mister Castagnari e spera di ripagare la fiducia che gli è stata accordata dalla società.

©RIPRODUZIONE RISERVATA