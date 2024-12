Clamorosa vittoria, come dimostra anche il punteggio, per il Civitavecchia Calcio 1920 nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri si sono imposto al Rocchi, contro la Favl Cimini Viterbo, addirittura per 5-2. È stata una partita incredibile e che ha divertito il pubblico presente. Nonostante alcuni problemi di formazione, con tanti acciaccati e mister Massimo Castagnari che ha dovuto fare la conta dei presenti, Funari e compagni sono riusciti ad ipotecare il passaggio ai quarti di finale, in quanto i viterbesi dovranno espugnare il Tamagnini per 4-0, se vorranno proseguire il loro percorso nella manifestazione. Cinque gol che sono arrivati addirittura senza la presenza di Manuel Vittorini, partito in panchina ed entrato nella ripresa, quando la situazione era già incamminata su un sentiero scosceso. Alla fine Bianchi è riuscito a partire titolare, mentre a centrocampo Proietti ha avuto un turno di riposo. Davanti c’è Cruz, che però è stato costretto al cambio solo dopo 18 minuti, con Luciani e soprattutto Cesaroni, che dimostra, dopo un po’ di attesa, il suo enorme potenziale al mondo nerazzurro. Inizia fortissimo il Civitavecchia e dopo 5 minuti trova il vantaggio grazie ad una pennellata a giro da fuori area di Cesaroni imparabile per l’estremo difensore avversario, realizzando l’1-0 per i nerazzurri. Il classe 2002 però manifesta ancora il suo stato di grazia e oltre il gol, realizza anche l’assist per il 2-0: dopo un’ottima azione individuale sulla sinistra, Cesaroni mette il traversone in area su Avellini di testa supera Rocchi raddoppiando il vantaggio. Il dominio nerazzurro al Rocchi continua ed è sempre Cesaroni dopo l’imbucata di Luciani ad essere steso in area e l’arbitro segnala il calcio di rigore: Laurenti spiazza l’estremo difensore casalingo ed è 3-0. L’Fc Viterbo però non ci sta e prova a rialzare la testa dopo un inizio di gara difficilissimo: è Scozzari con una grande giocata sulla trequarti ad entrare in area e a segnare l’1-3 e ancora lui da punizione accorcia ancora il distacco pochi minuti dopo: 2-3. I padroni di casa calano di ritmo e con essa la fase offensiva e i nerazzurri sfruttano il calo di ritmo per riallungare il distacco: sempre da una azione nata da un indemoniato Cesaroni, entra in area e premia l’inserimento di capitan Funari che col sinistro incrocia sul secondo palo e segna il 4-2 su cui si chiude il primo tempo. Seconda frazione di gioco in cui Cesaroni non lascia più alcun dubbio su chi potesse essere l’uomo partita: ottima ripartenza guidata da Rossetti, serve il classe 2002 che sul primo palo pesca l’angolo giusto e realizza la doppietta personale, 5-2 nerazzurro. Secondo tempo dove dopo la quinta rete il match si spegne del tutto tranne che per un palo colpito da Rossetti si arriva al termine del match senza nessun altro highlight: il Civitavecchia sbanca il Rocchi e stravince la gara di andata degli ottavi di finale, potendo così affrontare un periodo un po’ più tranquillo, distribuendo le forze nei vari impegni. A fine gara era davvero tangibile la soddisfazione del club dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi per quanto è stato compiuto, cosa che lancia ulteriormente il Civitavecchia ad una stagione a banchetto con le migliori della categoria.

Nicolò Cesaroni, 22 anni, è lui il match winner (Foto De Luca)

«Una partita bellissima - commenta il direttore sportivo Marco Angelocore - abbiamo giocato una grande gara. Faccio i complimenti a tutti, in particolar modo a Nicolò Cesaroni. Ho voluto fortemente il suo approdo al Civitavecchia, convincendo la società a dare una grande chance a questo ragazzo. Sono felicissimo del fatto che mi abbiano ascoltato ed ora si possano godere le gesta di Nicolò, che non c’entra niente con queste categorie. Abbiamo trovato un grande giocatore, ho sofferto per questo ragazzo, aspettando che si rimettesse in sesto ed ora il Civitavecchia se lo può godere. Oggi è stato un Cesaroni show: due gol, due assist ed un rigore procurato. Questo ragazzo è riuscito finalmente a dimostrare di cosa è capace. La squadra ha giocato benissimo e si è sacrificata, anche i giocatori che sono subentrati hanno dato il loro contributo. Siamo partiti subito forti e non c’è mai stata partita. Potevamo segnare anche altri gol, è stata una gara a senso unico. Squadra messa in campo ottimamente dal punto di vista tattico. Sono felicissimo che il Civitavecchia abbia ottenuto questo successo per la città, in quanto le sfide con il Viterbo sono sempre attesissime».

LA FORMAZIONE (4-3-3): Calisse, Fatarella, Bianchi (45’ Giranelli), Cerroni, Funari (86’ Ardel), Canestrelli, Laurenti (81’ Cataldi), Avellini, Cesaroni (57’ Vittorini M.), Luciani, Cruz (18’ Rossetti). A disposizione: Romagnoli, Serpente, Vittorini C., Proietti. Allenatore: Castagnari.

