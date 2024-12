Il Città di Cerveteri va a caccia del terzo risultato utile consecutivo. Dopo la vittoria al debutto e il pareggio di Ostia contro la Pescatori Ostia, i cervi proveranno a vincere sull'Atletico Capranica, che arriva allo stadio Galli dopo aver giocato una partita, vinta sul campo della Pescatori Ostia. I viterbesi sono una matricola, anche se sulla carta sono una squadra definita attrezzata per puntare in alto. I verdeazzurri hanno avuto un buon inizio di stagione, a parte la sconfitta in Coppa Italia, che ha scosso i ragazzi di mister Gabrielli, i quali hanno risposto con due prestazioni positive. Sarà una gara aperta ad ogni risultato, a cui i cervi ci arrivano con il morale alto.

«Siamo abbastanza fiduciosi, tre punti in due gare sono stati significativi per il morale - afferma Alessio Falco - affronteremo un avversario molto organizzato, non ci faremo sorprendere, proveremo a fare la nostra partita, giocando a viso aperto. Vincere sarebbe importante, perché mettere punti in cascina già da ora ci può galvanizzare dal punto di vista emotivo».

Gabrielli proverà a recuperare qualche defezione, come Calcaterra e Patrascu. Sugli spalti sono previsti 150 tifosi per spingere gli etruschi verso la vittoria. Inizio gara previsto domani alle ore 11.

