Il Città di Cerveteri non si ferma più. Con la quarta vittoria nelle ultime cinque gare i verdeazzurri si sono avvicinati alla zona playoff confermando il gran momento di forma. Il 3-1 rifilato al quotato Olimpus Roma va perfino stretto ai ceriti che hanno dominato largamente la sfida, sfiorando ripetutamente il gol. Il Città di Cerveteri la sbloccava dopo un quarto d'ora quando Patrascu calibrava un perfetto assist per Falco che insaccava di testa. Al 40’ era ancora Patrascu ad involarsi sulla fascia pennellando un cross per Ferruzzi che di testa raddoppiava. Nel secondo tempo il Città di Cerveteri controllava il match fino al 70’ quando l'arbitro assegnava un contestato calcio di rigore agli ospiti realizzato da Iceti. A dieci minuti dalla fine i verdeazzurri rimanevano in dieci per l'espulsione di Ardel per doppia ammonizione. In pieno recupero su azione di contropiede era Bezziccheri a realizzare il terzo gol con un diagonale all'incrocio dei pali.

«Abbiamo offerto una bella partita, giocando contro una squadra che farà un campionato da vertice. Pecchiamo per l’inesperienza, sto lavorando con i giovani sotto l’aspetto mentale. Tre punti incoraggianti, ora testa alla gara di mercoledì in Coppa Italia contro la Luiss. Sarà difficile, anche se questo Cerveteri può compiere l'impresa», ha affermato il tecnico Marco Ferretti al termine della partita.

