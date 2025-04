Un punto per il Cerveteri che sul campo della Pescia Romana non va oltre il pareggio. Finisce 1- 1, con la squadra di mister Ferretti che passa in vantaggio con il giovane Timperi al 39esimo del primo tempo. Ad inizio ripresa il pareggio locale con Mariani. La gara si è giocata in un campo impraticabile, che ha obbligato le due formazioni a giocare con il freno a mano tirato. Tuttavia è stata una prestazione positiva degli etruschi, che muovono la classifica anche in virtù della sconfitte di Tarquinia e Indomita Pomezia, quest'ultima prossimo avversario dei verdazzurri domenica allo stadio Galli. Vittoria del Borgo Palidoro, che si impone sulla Pescatori Ostia per 3-0. Le reti di Corrias, Cesaro e Romano regalano un altro importante successo a Paolo Caputo che vede più da vicino la salvezza diretta.

