L'impegno contro il Palidoro, in trasferta ad Aranova, comincia ad assumere un valore in chiave salvezza. Perchè , in effetti, se il Cerveteri ha il desiderio di salvarsi senza la coda del playout, deve scendere in campo per vincere. I verdazzurri alle 11 sono chiamati a una gara difficile, di fronte a una squadra che non arriva da un periodo molto positivo, caratterizzato da sconfitte inaspettate. La squadra di Caputo, che scende al Muracciole senza assenze pesanti, è alla ricerca di un successo che la faccia avanzare in classifica. Sulla sponda opposta, quella del Palidoro, vi sono 4 ex verdazzurri, che ora sono obbligati a non fermarsi per non compromettere quanto di buono hanno fatto sino ad ora.

I cervi, quindi, viaggiano alla volta di Aranova per provare a vincere e insieme a loro ci saranno tanti tifosi, pronti a sostenere Fagioli e compagni alla vittoria.

«È una partita importante, dobbiamo cercare di vincerla - ha detto il centrocampista Edoardo Fagioli - . D'ora in poi dobbiamo dare il massimo e cercare di sfruttare gli scontri diretti, molti dei quali li avremo in casa. Contro il Palidoro serve una prova di carattere, dobbiamo essere concentrati e aggressivi».

