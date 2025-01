Il Città di Cerveteri fa risorgere il Ronciglione, che vincendo per 2-1 conquista la prima vittoria stagionale e si rimette in corsa per il playout. Contro l'ultima della classe i cervi rimediano una sconfitta pesante che ha evidenziato molti limiti. Una gara, tuttavia, che non è stata bella, senza grandi emozioni e poche occasioni da rete da entrambe le parti. Dopo un primo tempo spento, nella seconda parte si vivacizza la gara. In vantaggio i verdeazzurri, che da calcio d'angolo di Piano segnano per una deviazione di un difensore cimino. Il pareggio dei locali è su calcio di rigore dell'ex Pagliuca. Gol vittoria dei cimini nel finale, dopo un’azione segnata da una ripartenza a gioco fermo, che permette a Onofri di battere Alessandrini. Un verdetto che ha, come dicevamo, fotografa la prestazione degli etruschi, privi di mordente e inconcludenti.

«Ci è mancata la testa, abbiamo affrontato la partita in modo sbagliato, giocando con impegno ma con tanta imprecisione - ha detto il presidente Andrea Lupi - non dobbiamo scoraggiarci, bisogna riordinare le idee e ripartire da domenica prossima. Loro ci hanno creduto di più, noi siamo stati poco incisivi , dovevamo avere un approccio diverso alla gara».

Nel prossimo turno, penultimo di andata, la squadra di Gabrielli se la dovrà vedere al Galli con il Pianoscarano. Serve un’inversione di marcia, un cambio di mentalità per giocarsi una gara che è la prova del nove.

