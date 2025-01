Il Cerveteri ci ha provato, ha fatto il suo, con due gol di Falco (nella foto) che ha riaperto la gara.

Era prevedibile una sconfitta sul campo della capolista Santa Marinella, che vince ma soffre contro i verde azzurri, i quali hanno offerto un primo tempo sbiadito, diversamente dalla ripresa che è stata più vivace.

Una sconfitta che, comunque, ha visto gli etruschi giocare i primi 45 minuti senza mordente, poco incisivi e includentei. Nella ripresa l'ingresso di Falco, dà slancio al reparto offensivo, con il centrocampista che va in goal due volte.

«Peccato, abbiamo dato il massimo, potevamo portare via un punto. Abbiamo riaperto la contesa, alla fine era troppo tardi. Un buon secondo tempo ci dà fiducia per le prossime gare, dobbiamo salvarci e non sono queste le gare alle quali dobbiamo pensare - ha riferito l'autore della doppietta».

Una sconfitta che, alla luce di quanto visto, conferma dei limiti caratteriali, in particolare nella prima parte del match, con poche conclusione e altrettanta determinazione. In dieci gare il ruolino dei Cervi non è del tutto positivo, con 7 sconfitte e 3 vittorie, e domenica prossima trasferta sul campo di una rivale alla salvezza, il Palocco.

«Inizia il girone di ritorno e dobbiamo battezzarlo nel modo migliore - continua Falco -. La strada è lunga, abbiamo margini di crescita e tempo per pensare alla salvezza».

