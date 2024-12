Vince 1-0 il Città di Cerveteri, che sul campo dell'Indomita Pomezia costruisce un successo fondamentale per la classifica. Patrascu regala tre punti al Cerveteri, segnando da punizione al 15esimo del secondo tempo. Una gara combattuta, a tratti equilibrata, che ha visto i verdeazzurri vincere con una prova di carattere. Nel secondo tempo le azioni più importanti della gara, con i padroni di casa che dopo il vantaggio cerite, si spingono in avanti colpendo un palo e una traversa. Gara di carattere per gli uomini di Gabrielli, che collezionano il secondo successo lontano da casa. Tre punti che sono ossigeno per la classifica, dopo tre sconfitte di fila che avevano lasciato aperto qualche interrogativo. La gara sul campo pometino è la conferma che i verdeazzuri sanno ricompattarsi e la dimostrazione arrivata a Pomezia è palese. Una bella prova, con una vittoria voluta e cercata fino all'ultimo secondo, quando i padroni di casa sono andati vicino al pareggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA