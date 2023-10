Il Cerveteri fa sua l'andata di Coppa Italia, battendo il Fiumicino per 1 a 0. Al ritorno, tra due settimane fa, servirà la stessa intensità con la quale ha vinto, grazie a un goal del giovane Minelli intorno alla mezzora del primo tempo. Il successo dei verde azzurri arriva dopo una prova vibrante, di carattere che nel secondo tempo li ha visti salire in cattedra, con qualche azioni da rete che poteva avere un epilogo diverso e, nel finale, ha rischiato di subire il pareggio. I cervi nel finale soffrono le incursione dei tirrenici, che sprecano un goal a porta vuota. Una vittoria che conferma il momento positivo dei verde azzurri, che stanno crescendo sotto il profilo del gioco. «Abbiamo giocato 80 minuti da grandi, ma nel finale abbiamo rischiato grosso - ha detto Superchi - Ci siamo spenti nel finale, alcuni atteggiamenti non mi sono piaciuti, analizzeremo bene gli errori commessi. Una bella prestazione in generale, gli ultimi sette minuti non mi lasciano felice. Dobbiamo cambiare ritmo dal punto di vista mentale, alcune cose non lo è digerite».

©RIPRODUZIONE RISERVATA