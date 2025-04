Inatteso passo falso casalingo del Cerveteri che perde di misura il derby con il Real Morandi Ostia. Una prestazione mediocre ed incolore da parte dei verdeazzurri che hanno tirato solamente una volta contro la porta dei lidensi, compiendo un passo indietro rispetto alle recenti e brillanti prestazioni, soprattutto rispetto all’ultimo successo nel turno infrasettimanale fuori casa contro il Borgo Palidoro. Insomma, il derby del litorale non è stato esaltante, poche azioni offensive, tanti falli a centrocampo e qualche cartellino giallo. Alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, e c’è da dire che il Morandi Ostia nel primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore con Sargolini. C’era tutto il tempo quindi per cercare di invertire la rotta alla ricerca quantomeno di un pareggio.

Nel secondo tempo i cambi effettuati dal mister Marco Ferretti non cambiavano l'inerzia del gioco, il Cerveteri non riusciva a costruire azioni da goal, e così i tre punti li portava a casa la compagine ospite con un tiro beffardo da fuori area di Achilli ad un quarto d'ora dal triplice fischio. Nel finale il Cerveteri tentava di pareggiare ma le speranze si infrangevano a dieci minuti dalla fine quando il portiere del Morandi respingeva prodigiosamente un colpo di testa ravvicinato di Proietti, davvero sfortunato nella conclusione aerea. Poi solo forcing disperato senza trovare spiragli per battere l’estremo difensore lidense. Domenica prossima il Cerveteri sarà impegnato in casa del Duepigreco Roma in un vero e proprio spareggio salvezza. A fine partita volti amareggianti in casa verdeazzurra. «Inutile girarci intorno, è una sconfitta che non ci voleva, non siamo stati gli stessi di mercoledì scorso. A quattro gare dal termine, dobbiamo riordinare le idee e prepararci alla trasferta sul campo del Duepigreco per giocarci una gara importantissima , uno scontro diretto dal quale dobbiamo uscirne con una vittoria», sono le dichiarazioni a caldo del presidente dell’Asd Cerveteri Andrea Lupi. Il calendario dei cerveterani, quindi, non è del tutto complicato. Attualmente gli etruschi sono quartultimi e con 12 punti a disposizione si può risalire la china per piazzarsi in una posizione migliore in vista degli spareggi. Dopo la trasferta di domenica prossima, i prossimi avversari non hanno particolari obiettivi.

IL CALENDARIO

Ci sarà in ordine cronologico il Ronciglione già retrocesso e si giocherà al Galli. A seguire Pianoscarano a Viterbo, e Santa Marinella nello stadio cerite, forse l’impegno più ostico con quest’ultima formazione ancora in lotta per un posto nei playoff e che nella giornata di ieri ha riposato. Obiettivo prendere più punti possibile, cercando, semmai, di conquistare il playout in casa davanti al proprio pubblico che crede nella salvezza nonostante gli ultimi anni culminati con la retrocessione e il successivo ripescaggio. In caso nefasto infatti non ci sarebbero molti margini per un nuovo “paracadute”.

