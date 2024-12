Il Cerveteri si muove in vista del ritorno in Promozione, per il quale ha presentato domanda di ripescaggio. I verdazzurri hanno ottime speranze di essere riammessi nella categoria che a maggio hanno perso nello spareggio casalingo contro il Tarquinia. Nell'immediato, il diesse Gnazi ha piazzato due colpi, il portiere Alessandrini e il difensore centrale Proietti, provenienti dal Palocco. Due elementi che saranno indispensabile per l'organico di Gabrielli, a cui manca un'attaccante di esperienza da affiancare al giovane Funari, deciso a rimanere in verdazzurro.

«Quel che conta - dice il diesse Gnazi - è sapere se saremo ripescati in Promozione, ma è una questione di giorni. Intanto stiamo completando l’organico, puntiamo a prendere un altro paio di elementi, tra i quali un centravanti». Nella graduatoria diffusa dal comitato regionale, il Cerveteri si attesta in quarta posizione, con le prime due che sono ufficialmente in Promozione. Restano Castelverde al terzo posto e gli etruschi al quarto e stando ad alcune notizie degli ultimi giorni, si sarebbero liberati altri tre posti, a causa di altrettante rinunce. Tra i tifosi c’è trepidazione, come ovvio la Prima è un campionato che sta stretto, ragione per cui l’attesa è spasmodica, si spera quanto prima l’ufficialità del ripescaggio. Per la cronaca, i cervi furono ripescati nel 2012, quando retrocessero ad opera del Santa Marinella.

