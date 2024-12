CERVETERI - Ufficializzato il ripescaggio in Promozione e stilati i calendari del prossimo campionato, il Città di Cerveteri apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Prezzo estremamente popolare quello proposto dal presidente Lupi: con 50euro sarà possibile assistere a tutte le partite casalinghe della squadra sia in campionato che in Coppa Italia. «Lo scorso anno i tifosi non ci hanno mai abbandonati, nonostante i risultati molto spesso non rispecchiassero le aspettative – ha detto il presidente del Città di Cerveteri Andrea Lupi – grazie ad un gruppo di ragazzi della nostra città, ed in particolar modo Luca De Sanctis, giovanissimo che con il suo entusiasmo ha riacceso la passione in tanti tifosi di vecchia data, abbiamo assistito a delle coreografie davvero straordinarie in tribuna. Anche quest’anno, avremo bisogno dei loro cori, della loro allegria e della loro sana voglia di divertirsi durante le partite. Per questo invito la cittadinanza a venire al campo, ad abbonarsi, ad assistere alle partite e a sostenere la squadra. Una squadra giovane, ma che sta già lavorando duramente per onorare come merita la maglia del Città di Cerveteri». Per maggiori informazioni e per abbonarsi, recarsi presso la Segreteria del Campo, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

