Grande risultato per il motociclista aquesiano Alessio Pedetta dopo che la la Federazione Amatori lo ha incoronato come autore del giro più veloce nell’ambito dei partecipanti alla Categoria 600 b della terza prova Trofeo Coppa Italia di Velocità. La scheda di analisi tempi gara effettuata con misurazioni di precisione all’interno del Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli gli assegna un 1’46”420 (segmento 1 29.048, segmento 2 24.610, segmento 3 28.832 e segmento 4 23.731). Alle sue spalle con 1’46”899 Emanuele Anzuini (segmento 1 29.259, segmento 2 24.639, segmento 3 28.619, segmento 4 23.600). Terzo per velocità Manuel Parra con 1’47”312 (segmento 1 29.209, segmento 2 24.748, segmento 3 29.110, segmento 4 23.693). Quarto Andrea Meneghini con 1’47”326 (segmento 1 29.213, segmento 2 24.829, segmento 3 29.014, segmento 4 23.734). Quinto infine Gianluca Chiavari con 1’47”846 (segmento 1 29.107, segmento 2 24.711, segmento 3 29.153, segmento 4 23.868).

