CIVITA CASTELLANA - Pubblicati dalla Lnd i calendari del campionato di serie D, stagione 2024/2025. Nel girone E facciamo il tifo per la Flaminia Civita Castellana di mister Nofri che avrà una buona partenza caratterizzata da un insolito doppio turno casalingo. L’8 settembre esordio al Madami alle 15 contro l’Aquila Montevarchi e il 15 settembre altro impegno interno con il Figline. Poi il 22 settembre prima trasferta contro il Siena, dopo tre toscane il 29 settembre match casalingo contro la Fulgis Foligno, ottobre inizierà il giorno 6 con la trasferta contro il Follonica Gavorrano, il 13 ottobre match casalingo contro i lucchesi del Ghiviborgo, il 20 ottobre match esterno contro lo Sporting Trestina, il 23 ottobre turno infrasettimanale in occasione dell’ottava giornata contro l’Orvietana, domenica 27 ottobre trasferta con la Fezzanese, il 3 novembre gara interna contro il Serravezza Pozzi Calcio, il 10 novembre la dura trasferta di Grosseto, una delle favorite alla vittoria finale, il 17 novembre si torna al Madami per il match con il Poggibonsi, il 24 novembre derby laziale esterno contro l’Ostia Mare, sosta il 1° dicembre mentre l’8 dicembre per la quindicesima giornata il match casalingo contro il blasonato Livorno, altra pretendente al titolo, il 15 dicembre la sfida esterna contro la Sangiovannese ed infine il 2 dicembre ultima di andata in casa con il San Donato Tavernelle. Campionato che poi si fermerà per la sosta di Natale e di fine anno e che riprenderà il 5 gennaio per concudersi domenica 4 maggio. Questa la prima giornata dell’8 settembre al completo: ore 15 Fulgens Foligno-Terranuova Traiana; Fezzanese-Serravezza; Figline-Sangiovannese, Flaminia-Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano-Livorno; Grosseto-Orvietana; Ostia Mare-Ghiviborgo; San Donato Tavarnelle-Siena e Sporting Club Trestina-Poggibonsi. Al.Giu.Vir.

